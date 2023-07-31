有「新興市場教父」美譽的億萬富豪投資人墨比爾斯（Mark Mobius）近日受訪時證實，他已將所有資金撤離美國市場，而他如今看好的則是台灣在內的亞洲新興市場。

投資機構Mobius Capital Partners創辦人墨比爾斯接受美國財經媒體CNBC專訪時表示，他已經把投資眼光全面轉向國際市場，尤其是新興市場，而他目前的投資重點包括台灣、南韓與印度。

對於中國市場，墨比爾斯顯得較為謹慎，他目前還在關注香港上市的中國公司，因為其估值已經來到頗具吸引力的價位。他指出，中國正在經歷巨大調整，不少企業面臨嚴峻挑戰，而南韓企業因為向中國出口，因此同樣面臨風險，他也認為，南韓與台灣企業難以完全切斷與中國的業務。

儘管有部分觀察家對台海局勢感到憂心，但墨比爾斯顯得老神在在，因為他相信，短期內不太可能爆發衝突，對台灣的任何攻擊都可能受到美國阻撓，而且中國經濟依然相當倚賴美國市場。

墨比爾斯今年稍早曾示警投資人要謹慎投資中國，還聲稱由於中國政府祭出資本管制，讓他無法從上海滙豐銀行把錢領出，但中國外匯局表示沒有限制資本外流，他之後也表示問題已獲得解決。