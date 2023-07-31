枋寮警分局30日清晨6時44分接獲民眾報案指出，枋寮鄉台1線與建興路口前發生車禍事故，警方到場處理發現，33歲周姓男騎士騎乘大型重型機車不慎倒地，遭準備左轉車輛撞上，送醫後傷重不治，事故原因仍待釐清。
警方表示，周男騎機車沿台1線北往南行駛途中，因倒地滑行後，與當時沿台一線南往北左轉自小客車發生碰撞，周男經搶救後宣告不治，相關肇事原因警方正進一步調查釐清中。
警方呼籲駕駛，行駛道路務必保持行車安全距離，並依速限行駛、注意車前狀況，以維行車安全。
枋寮警分局30日清晨6時44分接獲民眾報案指出，枋寮鄉台1線與建興路口前發生車禍事故，警方到場處理發現，33歲周姓男騎士騎乘大型重型機車不慎倒地，遭準備左轉車輛撞上，送醫後傷重不治，事故原因仍待釐清。
警方表示，周男騎機車沿台1線北往南行駛途中，因倒地滑行後，與當時沿台一線南往北左轉自小客車發生碰撞，周男經搶救後宣告不治，相關肇事原因警方正進一步調查釐清中。
警方呼籲駕駛，行駛道路務必保持行車安全距離，並依速限行駛、注意車前狀況，以維行車安全。
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