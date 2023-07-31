今年第二次社會工作師專技高考，出現「原住民移居都市後，常從事骯髒、危險、辛苦的工作」的考題，遭質疑有複製社會刻板印象爭議，考選部今晚表示，已緊急聯繫該項考試的典試委員會及命題小組，就本題引發的爭議儘速進行討論，未來也將加強提醒以避免爭議。

112專技高考第二次社會工作師考題，有題目問道，原住民族移居都市後，常從事骯髒、危險、辛苦的工作，並提及貧窮導致家庭關係緊張、甚而兒虐與家暴，身為原住民的潘姓女考生網友在臉書發文，「是我眼花還是我近視太深，這題目讓我心裡極度不平衡，考題應多點檢視跟討論」。

許多原住民也在該文留言，認為根本是對原住民的歧視及刻板印象，網友怒批「原住民是有奪（多）髒啦！」、「越看越生氣，考選部都不用審題目嗎？火大，要引起共憤嗎？」國民黨籍立委鄭天財也批評，這題目跟原住民是個「很荒謬的連結」，刻板印象還留在「很久之前」，也不應該以職業種類來認定人的高低。

考選部今晚說明，本次該試題評量重點在於轉業有其結構性因素，實無意對原住民族有任何歧視或貶抑之意。考選部感謝各界的善意提醒，除對引發爭議深表歉意外，並已緊急聯繫該項考試的典試委員會及命題小組，就本題引發的爭議儘速進行討論。

考選部表示，未來也將加強提醒參與命擬試題的典試委員或命題委員，以明確無爭議且普遍性的客觀知識為題材，避免爭議。