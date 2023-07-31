女星Melody（殷悅，本名：劉恭顯）本月7日在社群上宣布結束與富商老公吳育奇的17年婚姻，未料，前夫吳育奇委託律師提出「離婚無效之訴」。而今，卻傳出她飛往大陸參加離婚實境綜藝節目，更有人在相關討論串發文分析。

Melody本月7日在社群上宣布與吳育奇離婚，並揭露原因是「和老公有性格和思想理念上有落差」。另外，吳育奇則提出「離婚協議無效之訴」，其友人更表示他遭Melody誘導簽訂不平等離婚協議，並揭露夫妻兩人私下多次爭吵，導致吳育奇暴瘦，頻繁出入醫院。對此，Melody經紀人回應，「如同上次所言，我們不對離婚細節多做回應，謝謝。」雙方各執一詞，一時陷入羅生門的境地。

然而，今(31)日卻傳出Melody飛往大陸，參加知名婚姻觀察實境節目《再見愛人》第三季的錄製。雖然，Melody並非與吳育奇一同登上該節目，而是以觀察室來賓的身分，評論其他參加夫妻，但相關消息曝光後，仍讓大陸網友相當驚訝，一時引發不少討論，還有人認為在其他節目中敢說敢言的Melody，此次擔任來賓不免提及自身過往的經歷或是心情感悟，因而期待她會提出何種觀點。

在相關討論串中，也有網友分析：「該製作節目團隊大多都是年輕人，平時很能跟上熱度」、「反應真的太迅速了，我不信它之前會把Melody列入綜藝的嘉賓備選，肯定是離婚之後熱度很高才看到的，Melody離婚是7號，列入選擇、報給上級、走流程、確定通過、邀請藝人，最後是她來長沙錄製，一共就用了三週，好快！」

事實上，《再見愛人》的主軸是找來3對已離婚或正面臨情感危機的夫妻，乘坐露營車展開為期18天旅行的綜藝節目。此外，還設有觀察室，讓其他來賓發表看法，而女星郭采潔此前也在節目中擔任過主持人。

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