彭博(Bloomberg)援引消息人士報導,儘管美國已祭出晶片出口禁令,中國仍不斷擴大生產成熟製程晶片,這引發美國與歐洲官員憂心,現正討論遏制中國半導體產業擴張的新戰略。

美國總統拜登已採取行動,對中國獲取人工智慧模型和軍事應用相關先進晶片的能力施加廣泛限制,北京的回應方式則是向工廠投資數十億美元,加速生產尚未遭禁的成熟製程晶片。此類晶片在全球經濟中仍至關重要,也是智慧型手機、電動車與軍事硬體等各種產品不可或缺的關鍵零件。

知情人士透露,中國此舉引發西方國家對北京潛在影響力的擔憂,並觸發進一步遏制中國半導體產業發展的討論。知情人士說,美國已下定決心,要阻止晶片成為中國手上的關鍵籌碼。

據報導,基於經濟和安全考量,歐盟與美國高階官員擔憂中國公司可能將成熟製程晶片傾銷到全球市場,進而將外國競爭對手趕出市場,如同太陽能產業的狀況一般。

此外,西方企業也可能在半導體方面變得太過依賴中國。向中國購買此類關鍵技術零件可能帶來國家安全風險,尤其是國防設備也需要使用晶片。

美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)上週也在出席智庫「美國企業研究所」(AEI)座談期間表示:「中國投注大量資金補貼,將造成成熟製程晶片與傳統晶片產能過剩,這是必須考慮並與盟友合作解決的問題。」

一名拜登政府高階官員表示,雖然具體行動時間表尚未敲定,且現階段仍在收集相關資訊,但目前並未排除任何選項。白宮國家安全會議(National Security Council)發言人拒絕就此置評,歐洲聯盟執委會(European Commission)發言人也未發表評論。

目前最先進的晶片是採用3奈米製程。成熟製程晶片通常是指28奈米或以上等傳統製程晶片,該技術早在10多年前就已問世。

美國威爾遜中心(Woodrow Wilson Center)季辛吉中美關係研究所(Kissinger Institute on China and the United States)主任戴博(Robert Daly)以及前白宮國家安全會議中國事務主任特賓(Matthew Turpin)最近在史丹佛大學(Stanford University)智庫胡佛研究所(Hoover Institution)的一篇論文中寫道:「美國及其合作夥伴應保持警惕,以遏制中國新興半導體公司的非市場行為。隨著時間推移,這可能導致美國或合作夥伴對中國供應鏈產生新的依賴,進而影響美國的戰略自主權。」

目前美國和歐洲正試圖打造自己的國內晶片生產線,以減少對亞洲的依賴。多國政府皆撥出公共資金支持當地工廠,其中包括拜登政府將為「晶片法案」(CHIPS and Science Act)撥款520多億美元。

儘管美國自去年10月開始實施晶片出口管制措施,減緩了中國先進晶片製造能力的發展,但基本上美方措施並未影響中國利用14奈米以上技術的能力。

根據國際半導體產業協會(SEMI),預計到2026年,中國將建造26座採用200毫米和300毫米晶圓的晶圓廠,相較之下,美洲地區僅有16家晶圓廠。(譯者:施施/核稿:林治平)1120731