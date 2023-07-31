興富發（2542）集團總裁鄭欽天在台中指出，網購經濟、網紅風潮吹進台灣，隨著網紅、直播時代的來臨，年輕族群網路創業已成風潮，預期新型態的微型辦公室將崛起，興富發第四季將於七期推出兩棟商辦大樓預售案，產品均鎖定20-40坪微型辦公室，提供年輕族群輕鬆入主蛋黃區創業基地，總銷金額高達280億元。

其中，位於七期台灣大道、近惠來路的「惠民段7地號」約1,700坪土地，規劃推出樓高47層、總銷高達200億元的商辦大樓預售案；七期市政路與文心路口的「惠國段61地號」733.7坪土地，規劃推出地下7層、地上23層的商辦大樓預售案，總銷80億元。

另外，興富發位於市政北七路、惠中路口的920坪「七期地王」基地，則規劃推出地下9層、地上37層「只租不售」的商辦大樓，此案已動工，總投資金額達150億元。

不僅如此，興富發第四季也將於七期市政路、惠文路口，推出地下8層、地上36層的住宅大樓預售案，產品規劃23-37坪2-3房，總戶數542戶住家+5戶店面，總銷金額135億元。七期商辦+住宅預售新案，總銷金額高達415億元！

鄭欽天表示，大陸曾公布一份問卷調查「當代年輕人就業在關注什麼？」近萬名應屆畢業生中，超過6成受訪者就業時會考慮網紅、直播等新興職業。他曾到大陸杭州網紅大廈「麗晶國際中心」取經，發現當初規劃設計近1,600戶、戶型為74-222平方米的微型辦公室，但巔峰時期卻為住戶配發了2萬多張門卡，每天進入人流量超過萬人，顯示網紅經濟相當可觀。

鄭欽天進一步表示，隨著數位時代來臨，台灣衍生了許多新形態工作與熱門新興行業，例如社群行銷專家、烘焙教室、教練管家、知識特色網紅、網紅經紀人、遊戲角色動作師、國際帶貨等等，甚至產生網紅上下游產業鏈的互助共生。

興富發認為，位於市中心、坪數在22-37坪的辦公室，未來將成為自用創業、分租共享的熱門產品，因此第四季在七期一口氣推出總銷280億元的微型辦公室產品搶市。