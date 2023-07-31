柯文哲面對媒體詢問他對彰化縣議長謝典林退出國民黨看法？他無奈低頭苦笑。（楊靜茹攝）

各界關心是否跨黨派結盟，柯文哲強調，不會預設立場，謀事在人，成事在天，儘量尋找可能的機會。（楊靜茹攝）

台灣民眾黨主席柯文哲31日晚間至埔里瀛海城隍廟，在南投縣副議長、埔里瀛海城隍廟主委潘一全等人陪同下參香，他不接受媒體訪問，在不對外開放的座談會上，柯P認為台灣2000年首度政黨輪替、邁向民主政治，台灣發展因此停滯20多年，痛斥8400億前瞻建設根本是浪費錢，有關各界關心跨黨派結盟？柯強調：「謀事在人，成事在天。」

柯文哲31日晚間至埔里瀛海城隍廟參香，除潘一全陪同，國民黨、無黨籍南投縣議員，及埔里、國姓、魚池、仁愛等4鄉鎮的鄉民代表、村里長等多人到場，媒體詢問他對彰化縣議長謝典林退出國民黨看法？他無奈低頭苦笑，因幕僚高喊：「不好意思，我們今天不受訪。」讓柯P不敢多做回應，柯P參拜後與地方政界座談，該座談會不開放媒體採訪。

據了解，座談會中國國民黨籍南投縣議員林芳伃提問：「為了打贏明年總統大選，是否有跨黨派結盟的可能？」林芳伃強調這是她周邊的人最想了解的問題。柯文哲表示，他原本在台大當醫生，卻當了台北市長，是人生中的意外，因此不會預設立場，強調：「謀事在人，成事在天，儘量尋找可能的機會。」

柯文哲感慨說，台灣競爭力在20多年前贏過新加坡，之後為什麼會輸掉？過去大家罵國民黨一黨專政、貪汙腐敗，2000年起台灣首度政黨輪替，正式進入民主時代，接續競爭力卻輸給新加坡，問題就是2000年起台灣沒有重大建設，從蔣經國之後，台灣再也沒有十大建設，請問：「民進黨政府的8400億前瞻建設，有什麼重大建設？根本是浪費錢。」