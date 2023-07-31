美國眾議院26日通過《台灣國際團結法案》，主張聯合國《2758號決議》不涉及台灣。美國跨黨派眾議員28日則提出《透過實力促進台灣和平法案》，停止限制售台武器須為防禦性質，引發是否售台攻擊性武器的討論。前立委郭正亮31日在《頭條開講》節目強調，《國防授權法》是要執行的，但像《台灣旅行法》、《台北法》都是建議，《台灣國際團結法案》也是建議，但這2案都是挑戰中美建交三公報，要觀察其嚴重性。

美國跨黨派眾議員28日提出《透過實力促進台灣和平法案》（Taiwan Peace Through Strength Act），要求美方優先處理對台軍售案，並將修改台灣關係法，停止限制售台武器須為防禦性質，盼在中共侵台威脅升高之際，強化美國對台支持。

「這個修法...也很嚴重喔，因為他要修《台灣關係法》！」郭正亮表示，這個也會跟《817公報》互相牴觸，所以它的嚴重性其實跟《2758號決議》有雷同之處，都是挑戰中美建交三公報。《台灣國際團結法案》那個更直接，就是說《2758號決議》不包括台灣。「這個就完全顛覆了！」

「那這個是碰到《817公報》（的紅線）！」郭正亮強調，因為《台灣關係法》有寫防禦性性質，所以他要修。這個案子參議院過的可能性蠻高的。「可是現在就是...我不知道拜登如何去說服他們，如何去定位這個法案？」因為國會有很多法案都是說，這是我們國會的建議，就是沒有拘束力。歷來通過的法案多半都是這一種，行政部門也不一定要擋下，他只要說這是國會意見，「那跟行政部門無關啊！」

主持人周玉琴問，那是要把我們變烏克蘭嗎？「沒有，行政部門不會理他啊！這是國會意見啊！」郭正亮指出，因為歷來通過的法案通通都是這樣，所以現在不清楚《台灣國際團結法案》跟這案，是不是有別於之前通過的對台法案？因為對台法案有一些是有拘束力的，比如說《國防授權法》，這個是一定要執行的。大部分都是建議，比如說《台灣旅行法》就是，《台北法》也是建議。「現在還不知道這兩個法是什麼性質？」

郭正亮針對攻擊性武器的部分直言，美國國防部也不會賣，「五角大廈不會賣的，不可能啦！」