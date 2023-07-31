中華男子桌球代表隊今日在成都世大運連過兩關，晚間經過三個多小時激戰之後，靠著黃彥誠獨拿2點的領軍下，最終以3比2擊敗德國，連續兩屆闖進金牌戰。

中華男子桌球代表隊在團體分組賽中先後3比0擊敗蒙古與美國，今日8強賽面對印度，依舊是秋風掃落葉般3比0輕騎過關。

晚間4強賽碰到實力強勁的德國隊，開路先鋒楊子儀首戰即以1比3落敗，第二點黃彥誠頂住壓力3比1扳平戰況。

第三點中華隊派出黎昕陽在鏖戰5局之後2比3惜敗，關鍵時刻楊子儀挺身而出，1比2落後情況下連續拿下2局，3比2驚險獲勝。

決勝第五點，黃彥誠再次披掛上陣，打完前3局取得2比1領先優勢，第4局失誤多2比11敗陣，第5局黃彥誠鼓足餘勇在纏鬥之後11比6鎖定最後勝利果實。

中華隊將在明日晚上6點挑戰地主中國大陸，而中國隊在4強賽3比1淘汰日本，中華隊最起碼能追平上屆銀牌，甚至有機會力拚首面團體賽金牌。