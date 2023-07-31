速食業南霸天「丹丹漢堡」，是不少人到南部必訪的餐廳，不過屏東縣屏東市的「丹丹漢堡廣東店」今（31）日正式結束營業，停業消息來得突然，讓許多客人紛紛哀號，從小吃到大的回憶消失了。

丹丹漢堡廣東店貼出結束營業公告，內文寫下「由衷感謝每一位支持我們、鼓勵我們的好顧客、好鄰居、好朋友，因租約到期，廣東店將營業至2023年07月31日。丹漢堡廣東店全體同仁在此至上最誠摯的感謝，希望大家未來繼續支持建國店、中華店，我們後會有期」。

消息一出引起在地人哀號，「小時候的回憶，同樣丹丹還一定要買這家比較好吃」、「員工很親切，服務好，好可惜又少一間了」、「這一間是屏大學生的是飲食中心欸」、「我們的回憶，要關了」、「今天有買，才知最後一天」、「從小吃到大的一間啊」。

不少老顧客也難以置信，「這家每次經過都大排長龍的，好可惜」、「颱風來前幾天經過還很多人在排隊耶」、「只買過一次，因為每次經過都排一堆人」、「總是大排長龍的你也撐不住了嗎？」、「這間看一直很多人阿？怎麼會突然關」。