聯發科在本波人工智慧（AI）洪流中，股價表現不漲反修正，位階偏低成為一大利多，隨法說會釋出訊息優於市場擔憂狀況，國際資金單日回補持股7,969張，激勵股價大漲4.86％，順利挺過大盤因AI漲多回吐的逆風；另外，聯發科目前股價690元，離樂觀派內外資法人喊出750元以上推測合理股價，尚有一段空間，有望展開落後補漲。

凱基投顧升評後，賦予聯發科805元推測合理股價，是樂觀派法人翹楚，大和資本證券則為800元，麥格理、瑞銀、高盛、瑞信、中信投顧等，則介於750～798元之間。

高盛證券指出，先前擔心的智慧機需求復甦緩慢、價格競爭激烈、在南韓三星中的市占率流失等因素，目前看來都已趨穩，研判聯發科營收未來12～18個月將重拾成長動能，正式脫離產業循環谷底區。

就股價表現來看，聯發科今年以來股價落後大盤17％，高盛證券認為，股價疲弱已大致反應智慧機市場表現不振利空，隨基本面總算離開谷底，將合理的本益比目標調整為15倍，相當於五年的平均，並將推測合理股價從605元，大舉調升到770元。

值得一提的是，AI就算單日出現拉回，依舊是台股資金焦點與類股主流，在高盛提出聯發科為長線AI潛在受惠股前，美銀證券亦提出聯發科是半導體領域中隱藏的AI寶石觀點（Hidden AI gem）。