另一方面，最新數據顯示，日本6月工業生產回復成長，此為兩個月來首見，反映在強勁的需求推動下，製造商逐漸回復信心。
日經225指數31日盤中一度躥揚2％，終場漲幅收窄至1.26％，以33,172.22點作收。東證一部指數勁升1.39％，報2,322.56點，寫下33年新高水準。
東京三井住友資產管理公司首席市場策略師市川亞浩指出，日銀現階段仍維持寬鬆貨幣政策，消除了近期的市場不確定性，有助為市場注入信心。
不過市川亞浩表示，31日可能是本周日股的高點，因為日銀並未進一步寬鬆貨幣政策，日圓不太可能持續走軟，日股似乎也難再走高。
日銀28日例會宣布放寬殖利率曲線控制（YCC）政策彈性，將收購10年期日債的固定利率由0.5％調整為1.0％，意味著日銀將容許殖利率升抵1.0％。
31日10年期日債殖利率升至0.605％的九年高點。日銀額外買進日債抑制殖利率進一步上揚。
此外，美國28日公布的個人消費支出物價指數（PCE）降至2021年初以來新低，美股走高亦給予日股支撐。
精密機械為東京證交所33大產業表現最佳的類股，31日漲幅達3％，其次為交通設備類股，漲幅2.83％。
豐田集團旗下物流公司豐田通商（Toyota Tsusho）調升年度財測，激勵股價狂飆10％，並帶動汽車類股走高。豐田汽車揚升3.29％，豐田的汽車零件供應商電綜（Denso）勁升3.76％。
在經濟數據方面，6月工業生產經季調後月增2％，擺脫5月修正後的月減2.2％頹勢，不過仍遜於市場預期的月增2.4％。
NLI研究所資深經濟學家齊藤太郎表示，在內需支撐下，工業生產可望持續回升，不過鑑於海外經濟體成長遲緩影響出口，工業生產可能僅維持溫和復甦步伐。
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