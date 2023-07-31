繼南投縣議會議長何勝豐退出國民黨後，彰化縣議會議長謝典林30日深夜拋出震撼彈，在臉書PO表示「在情感上，無法繼續與國民黨並肩作戰，還是感到有些惆悵。本人謝典林，即日起退出中國國民黨」，引發地方震驚，是否引發後續退黨效應也備受矚目。對此，前立委蔡正元31日就表示，「金溥聰說他跟地方派系的人交情很好，謝典林卻說我不認識他，我不曉得這盤怎麼操的，我同意不止是謝典林一個人，當時朱立倫在徵詢要徵召誰的時候，這些人並沒有問到，麻煩在這裡」，引發討論。

蔡正元31日在中天節目《頭條開講》中表示，「謝典林這個議長已經當了很久了，基本上就是在彰化地區是根深蒂固，這裡面當然有一個比較麻煩的事情，現在大家都覺得侯友宜選不上，你要挺一個選不上的一定要有感情，才會往前去投入『義氣！挺你！』可是侯友宜跟這些人都沒有交情，麻煩在這裡」。

蔡正元更指出，「金溥聰說他跟地方派系的人交情很好，謝典林卻說我不認識他，我不曉得這盤怎麼操的，我同意不止是謝典林一個人，當時朱立倫在徵詢要徵召誰的時候，這些人並沒有問到，麻煩在這裡」，蔡正元也指出，「這個跟侯友宜一些過去也有關係，因為這些議長就是以前在搞四大公投最拚命的一群，侯友宜當時是不贊成四大公投的，有個樑子結在那邊，侯友宜你好歹也要主動化解，別人幫你化解不了，但他一直忙於市政沒去做這動作，很可惜」。