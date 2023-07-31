亞洲指標性獎項「世界華人楷模獎」頒獎典禮，於7月28日在馬來西亞首都吉隆坡於東南亞最高塔KL Tower層峰舉辦。富士達保經董事長廖學茂在全球經濟受到疫情肆虐的同時，洞悉市場先機，並憑著領導能力帶領2,500夥伴，表現得到評審團一致肯定，獲本次「世界華人楷模獎」當中的「領袖榮譽楷模」；在公司夥伴群策群力下，富士達保經也獲得本次大會「華人第一品牌獎」。

廖學茂表示，踏入保險業至今已逾40年，一步一腳印的耕耘累積及持續不斷的進修學習，讓我始終走在業界最前面，更讓我能為公司做出最好的決策，引領富士達持續為所有客戶提供最專業的保險服務，幫助更多民眾規劃最合適的保障，安心生活。廖學茂帶領富士達在保經業持續保持領先，洞悉近年台灣受到人口老化及疫情影響衝擊，察覺到財富世代轉移的浪潮即將到來，便開辦進階財稅、家族傳承、資產傳承法律及實務研討等課程，強化業務主管的專業能力，推動傳承保單規劃，幫助更多人最大化傳承的價值，把握市場機會。

觀察今年上半年公司業績表現再創高峰，證明策略成效顯著，總代理費較去年同期成長約75％、新契約件數成長約22％。廖學茂鼓勵大家效法他活到老學到老的精神不斷精進，實現個人與團隊目標。富士達長期以「職場永續發展」為目標，為想要加入保險業的新手或老鳥們，設計出「CEO培育鑫專案」、「ODP創業鑫專案」及「1000大企業人才招募專案」等業界最優渥的徵才專案，透過高額財務補助，輔以完善教育訓練以及AI數位科技，確保每位加入富士達的夥伴都能夠發揮最大的潛力，不僅可以締造亮眼業績更能不斷延攬優秀人才加入團隊。廖學茂曾於2018年時獲「世界傑出名人榜」。

17年來帶領公司在充滿挑戰的金融保險市場邁向成功，每年獲得指標性大獎，包含九度「國家品牌玉山獎」、十度「保險信望愛獎」、六度「華人公益金傳獎」，更三度卓越保險評比「最佳保險經紀人獎」以及二度「國家品牌玉山獎-全國首獎」的保經公司。

「世界華人楷模」大會貴賓同時也是馬來西亞前交通部長丹思里翁詩杰在致詞時提醒在場的「楷模」得主，身為企業家與生意人的不同就在於前者具備後者欠缺的國際觀，藉以鼓勵得獎者多提升國際視野並擴大影響力，為社會帶來更多助益。廖學茂未來也將持續透過自身及公司團隊的影響力，努力推動金融保險的進步，持續提供每位客戶更安心、放心的保險服務，為社會進步盡一份心力。