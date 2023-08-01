侯友宜競選辦公室執行長金溥聰日前表示，最壞的打算是「挺著胸膛倒下去」。對此，資深媒體人謝寒冰認為，「國民黨輸不輸其實跟我們無關，國民黨輸其實沒有關係，但是我害怕的是你們這樣亂搞會讓民進黨繼續執政，這才是我們害怕的地方」，「真的拜託國民黨不要每次選舉就搞這種事情，你們在自己害死自己，你們也在害慘台灣人的前途」。

謝寒冰31日在中天電視《大新聞大爆卦》表示，不明白為什麼應該私下討論溝通的事情，直接端到檯面上？非常奇怪，完全不符合一個政黨該有的做法。對小雞有什麼意見都可以私下溝通，為何一定要透過媒體放話？

謝寒冰認為，金小刀應該沉潛，好好擔任軍師的職責，而不是接受媒體訪問、不是到處放話。現在謝典林退黨，國民黨內類似的人還有多少，也沒人知道。而國民黨面臨重大危機時刻，朱立倫應該要發揮作用。他質疑，從5月17日徵召侯友宜參選以來，實在不知道朱立倫在做什麼。

謝寒冰建議，對國民黨來說，要建立溝通機制，不論是侯辦、要選立委的小雞，都沒辦法見面好好溝通？應該定期聚會，研究一下如何拉抬聲勢，才是積極正向的做法。國民黨團結都不見得打贏民進黨，更何況不團結？別人已經見縫插針挖牆腳，自己還在內亂，神仙也難救。

謝寒冰強調，如果繼續對撞下去，結果是「挺著胸膛輸掉」，「國民黨輸不輸其實跟我們無關，國民黨輸其實沒有關係，但是我害怕的是你們這樣亂搞會讓民進黨繼續執政，這才是我們害怕的地方」，「真的拜託國民黨不要每次選舉就搞這種事情，你們在自己害死自己，你們也在害慘台灣人的前途」。