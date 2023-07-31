南韓雙人男子偶像團體酷龍成員具俊曄，去年與大S(徐熙媛)結婚後又有著「國民姐夫」的別稱，而他與大S結婚後的種種互動也引發網友好奇。他的好友，搞笑諧星金永哲(音譯)近日飛來台灣，也與具俊曄在YT影片中合體，而被問及與大S的婚後互動，具俊曄也一一回應了。

搞笑諧星金永哲近日飛來台灣旅行，也藉機拜訪好友具俊曄與他小聚一段時間，並在YT頻道上以「具俊燁結婚後首次亮相！！！」為題，更新相關影片，從畫面中可見，兩人於一間餐廳內同桌用餐，並因久未見面，開始聊起近況，具俊曄回應：「我在家畫畫、做音樂，還在家附近設立一間工作室，並在台灣拍過一些節目。」

此外，影片中當具俊曄回答不出有何台灣的推薦美食，他解釋：「因為平時都是熙媛帶自己出門，而那時天很黑，不知道是去哪裡。」透露平時與大S間的相處模式，「我們平常會用英文交流，且熙媛會混合韓語單字，而我會混合中文單字。」笑稱自己正在學習中文，但是熙媛的韓語說得比他的中文還好。此外，具俊曄也相當保護大S，不願在影片中曝光他們的住家模樣。

事實上，具俊曄過往曾登上由小S(徐熙娣)主持的節目，以姐夫身分透露兩人婚後的相處故事，表示：「大S身體很虛弱，不能走太多路」，而他也願意讓大S過著「茶來張口，飯來伸手」的生活。雖然此舉被小S吐槽姐姐僅是「懶惰」而已，才沒那麼誇張，但仍在社群上掀起一陣討論聲浪。