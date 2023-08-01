連鎖美妝生雜業者寶雅（5904）31日公布第二季財報，單季稅後純益4.75億元，年增幅達65.6％，EPS 4.59元，但獲利還是在4個季度來相對低點，累計上半年稅後淨利11.33億元，賺過一個股本，年增43.06％，EPS 10.95元。

寶雅上半年合併營收105.74億元，年增16.38％，在毛利率43.07％，年增1.32個百分點前提下，稅後純益11.33億元，年增43.06％，EPS達10.95元，主要受惠於疫後消費回復，加上新型美妝店大幅推升毛利率，加上持續拓點擴大版圖，營收與獲利雙雙創新高。

截至6月底為止，寶雅於全台共有328間寶雅、41間寶家，近期全新規劃推出「融合式店中店」，將以POYA雙品牌概念，在寶雅店內設置旗下居家生活店品牌寶家專門店，成為在地商圈的複合式購物生活中心。

寶雅指出，「融合式店中店」較過去一般店點可提供更多的品項，除了設有國內外美妝保養品、開架和醫美保健品牌、生活居家各種雜貨，也會納入寶家的家用五金、層架收納、3C家電和食品量販等各式商品，法人認為，此有助單店的毛利率提升，且助攻寶家今年可望轉盈。