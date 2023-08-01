日圓兌美元31日下跌0.86％，報142.36日圓，稍早一度跌至142.5日圓，寫下3個月新低紀錄。

美元指數31日微升0.1％，報101.73，不過7月迄今跌幅約達1％，寫下連續2個月月線收黑紀錄。此外，美元兌日圓正朝著3月以來首次月線收低，兌歐元和英鎊亦朝著月線連2個黑的方向前進。

日銀28日意外提高YCC政策彈性，引爆日圓劇烈震盪，盤中一度強彈1％至138.05日圓兌1美元，不過終場仍收低1.2％。

三菱日聯銀行（MUFG）分析師在報告中指出，日本10年期公債殖利率31日躥升9年高點，促使日銀進行額外購買操作，以減緩殖利率升勢。此舉可能出乎市場意料，並促使投資人出脫日圓。在此同時，28日日圓未能維持漲勢亦反映，日銀不急於調升利率。

另一方面，美國聯準會激進升息給予美元強勁支撐，聯準會在過去12次例會共升息11次，7月例會將聯邦基金利率升至5.25％至5.5％區間。

儘管聯準會不排除9月再次升息，但市場逐漸認為7月有可能是最後一次升息，美元7月月線預料收黑。

美國28日公布的通膨報告顯示，6月個人消費支出物價指數（PCE）降至逾2年新低。隨著物價壓力緩和，也減輕聯邦公開市場委員會（FOMC）繼續升息的壓力。

德意志銀行策略師瑞德（Jim Reid）表示，聯準會9月召開例會前還有兩次通膨和就業報告，市場有足夠的時間改變看法。市場正密切注意4日出爐的7月非農業就業報告。

歐洲央行（ECB）繼上周例會宣布升息1碼後，9月可能暫緩升息。歐元7月可望收高約1％。