新冠疫情趨緩之後，全球各國都在逐步解封積極攬客，希望能夠大賺觀光財。鄰近台灣的日本與南韓往來熱絡，但人數卻相差一大截。日韓兩國的官方數據顯示，今年上半年造訪日本的南韓人超過300萬人，為赴韓日本遊客的3倍以上，就連同一時期訪日的外國觀光客也是訪韓的2倍以上。

南韓《中央日報》與韓聯社引用南韓觀光公社與日本觀光廳31日發布的數據報導，今年上半年訪日的南韓人高達312.9萬人，為訪韓日本人（86.2萬人）的3.6倍。

訪日的南韓觀光客已經回復到新冠疫情爆發前，也就是2019年同期的81%水準，可是訪韓的日本觀光客僅有2019年同期的52.1%。

上半年前往日本的國際觀光客總數達1071.2萬人，為訪韓人數（443.1萬人）的2.4倍。儘管南韓與日本互為彼此國際觀光客的占比第一名，但在訪日的國際觀光客中，南韓人占29.2%，日本人僅占訪韓觀光客的19.5%。

另外，台灣、香港與美國的觀光客都是訪日人數超過訪韓人數，上半年台灣赴日人數高達177.1萬人，為赴韓人數（40.2萬人）的4.4倍。

報導中指出，除了日圓貶值的吸引力之外，日本觀光景點遍布全國各地，但赴南韓的遊客大多集中在首爾，反映出地方旅遊的吸引力不足。南韓旅遊業人士指出，日本就連地方機場的基礎設施都非常完善，因此呼籲加強地方基礎建設，並更積極開發地方旅遊。

不過就連到了暑假，南韓人的旅遊目標仍是以日本為大宗。訂房網站Hotels.com的搜尋數據顯示，南韓人搜尋次數最多的10個旅遊目的地中，有9個位於亞太地區，而日本就占了3個，分別是排名第1的大阪、第2的東京與第5的福岡。