本次合作緣起於經濟部中小企業處辦理111年「中小企業因應淨零碳趨勢提升綠色競爭力計畫」運用工研院淨零轉型技術能量，串接民間資源，並結合臺灣企銀客戶網脈，提供我國中小企業在面對當代減碳議題的相關知能及因應對策。臺灣企銀察覺世界減碳趨勢與中小企業需求，進一步與工研院合作促成「淨零減碳聯合輔導平台」，整合行內融資輔導資源，提供中小企業跨領域專業顧問之團隊服務，推動企業進行能源管理評估，引導企業採取節能減碳措施。

該平台是肩負企業社會責任的重要倡議，將解決過去中小企業在面對淨零減碳議題時，遲遲無法行動之困境，引領企業有意識地自發參與，共同打造淨零環境。平台設有免費服務專線諮詢淨零減碳議題、經濟部線上碳估算工具使用教學及能源廠商媒合。另合作專案提供顧問診斷服務、溫室氣體盤查輔導、溫室氣體查驗等進階自費服務，有效指引企業邁向淨零轉型。

為儲備平台輔導量能，臺灣企銀更在經濟部中小企業處計畫支持下與工研院合辦8場「碳盤查實務教育訓練」，培育綠色金融與產業永續人才，提升營業單位第一線人員基礎盤查知能，並輔以共學概念，邀請高耗能產業的企業一同學習，以提升減碳共識及盤查執行效能。

臺灣企銀長期協助中小企業取得綠色轉型所需資金，積極辦理「綠能永續專案貸款」及「機器設備升級貸款」等專案融資，截至目前累積承作近200億元；「系統節能貸款專案」則結合政府補助及優惠貸款，提供商業服務業換購節能設備所需資金，減緩企業面對氣候變遷風險所受到的衝擊。

臺灣企銀已簽署加入赤道原則，在授信流程中評估及調查對環境及社會的影響，貸後也持續監測追蹤。臺灣企銀並配合氣候相關財務揭露（TCFD）發布報告書，且榮獲最高等級認證，亦設定於今年底簽署科學基礎減量目標倡議（SBTi），積極規劃減碳目標。