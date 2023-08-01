2021年《哈佛商業評論》（Harvard Business Review，HBR）全球繁體中文版首開風氣之先，推出全台第一份「最佳上市櫃女性CEO」調查。每兩年一次的評比，今年邁入第二屆。全台1,700多家上市櫃公司中，共有225位女性董事長或執行長、總經理（含董事長兼任總經理）。本刊扣除上任不到兩年、近年EPS為負值等條件，最終評選出上市女性CEO 20強，及上櫃女性CEO 10強，成為本屆台灣最佳上市櫃女性CEO 30強的桂冠得主。整體上榜比率為13.3％，其中上市公司的女性CEO上榜比率為15.2％，上櫃公司的女性CEO上榜比率則為10.8％。其中有二位女性CEO分別以兩家公司董事長入榜二次，包括身兼大成鋼及大國鋼董事長謝麗雲，與身兼環球晶及中美晶董事長徐秀蘭，因此30強中，共28位入榜。入榜的女性領袖，行業分布廣泛，除了台灣經濟發展主力的半導體及資通訊相關產業外，更遍及機械、航運、建材營造、金融保險、食品生技、貿易百貨等領域，28位女性CEO中，以創辦人身分入榜者居最大比例，共10位為創辦人或共同創辦人。帆宣董事長高新明，繼2021年之後，本屆再度以創辦人身分，登上台灣上市櫃最佳女性CEO的排行，獲上市第八名。帆宣是1988年由高新明創辦，從事高科技產業廠務及製程系統規劃整合服務，提供半導體廠重要的基礎建設支援。其次，身分別第二多為專業經理人，共八位。分居上市及上櫃第一名的兩位女性領導人，上銀科技總經理蔡惠卿、環球晶暨中美晶董事長徐秀蘭，就是傑出專業經理人的典範。除了上述的創辦人與專業經理人之外，其他身分別還有六位屬於二代接班，三位是家族成員或家族配偶，一位為併購後出任。本屆入榜名單，有七位女性CEO是與先生共同創業，占比高達四分之一。夫妻共同創業，先生多掌管研發、策略，太太則多掌管業務和內部管理，顯示太太們早已跳脫傳統刻板印象的「董娘」角色，而是企業中具有實權的管理者。分析勝出關鍵，多家傑出女性領導人經營的企業，都掌握了重要發展趨勢。像是緯穎、川湖、勤誠興業等與伺服器相關的企業，都搭上了人工智慧、大數據及雲端運算帶來的軟硬體需求。本次調查接軌國際，除了採用《哈佛商業評論》總部英文版評選全球百大CEO領導人績效的兩大財務指標，包括任內市值成長總金額及累計總股東報酬率（TSR）外，並加計平均每股稅後盈餘（EPS）的表現。除了財務績效外，本屆調查亦比照國際趨勢，首度納入企業的ESG構面成績，以因應全球對卓越企業邁向永續的高標要求。而在本屆所有調查對象225位女性CEO所領導的企業中，約有四分之一已出具永續報告書，分析其內容後發現，女性領導的企業在社會面、經濟面、環境面和揭露面四大面向，表現都優於整體企業的水平。另外，第一屆調查的評比對象只有上市櫃企業的女性董事長，本屆則將董事長以外的女性企業領導人也納入評選範圍，包括執行長、總經理，希望表彰更多傑出的女力典範。