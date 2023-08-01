一名網友在「爆廢公社」上發文，原PO表示拍婚紗老公只準備25萬預算、6套婚紗，若超出25萬預算自己會補貼，就表示想選擇一組棚拍一組飛澎湖拍，卻遭老公說敗家。貼文一出網友們的評論卻一面倒。

原PO表示「想好好拍個婚紗而已，給我講到爆氣。」因為老公那邊預算只有25萬，而自己認為拍婚紗一生只有一次，所以表示若超出預算的25萬，自己可以補貼，想美美的拍一次婚紗，不料卻被老公指責且直接走出店內，讓原PO很是尷尬。原PO也憤恨指出，提親不只沒誠意還殺價，老公媽媽還送了個「細到一扯就斷的金子。」我還不夠退讓？

原PO認為並沒有嫌棄老公沒買房子，提親殺價沒有責罵老公，金子的事也沒有拿出來說，自己的父母為此不開心也是自己承擔，卻在拍婚紗飛澎湖這件事，在店內碎碎念並直接走掉，讓原PO徹底心涼說到，「交往2年，7天就看清真面目真的謝謝你，你就守著錢繼續當單身狗就好。」

貼文一出，不料網友們的留言卻一面倒，「我當初也沒拍啊！也沒拿男方聘金，而且直接公證！婚姻這種不是2個人開心就好嗎？為什麼一定要走流程？」「我有一百萬也不敢娶你這種女人。」「既然才剛30，分手也是沒問題的，期待男人值得更好的女人。」「有一個男人脫離苦海了。」「突然感覺我好幸福，可以遇到我老婆。」「25萬婚紗的確很敗金，妳慢慢等吧，有錢人也不一定會選妳。」

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