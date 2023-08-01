廣受國內籃球迷喜愛的「威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽」(以下稱為瓊斯盃)8/2(三)～8/20（日）將在台北和平籃球館熱烈展開，瓊斯盃是為了紀念支持我國加入國際籃壇活動的國際籃總（FIBA）秘書長威廉•瓊斯博士（Dr. William Jones）而舉辦，是國內主辦最具代表性的國際籃球賽事，2020至2022年因新冠疫情停辦3年，今年終於復辦，精彩賽事，值得大家期待。

今年的第42屆瓊斯盃共分為三個階段舉行，第一階段8/2(三)～8/6(日)由女籃率先開戰，第二階段8/7(一)～8/11(五)由本屆首創的U14青少年接棒，第三階段8/12(六)～8/20(日)是最受關注的重頭戲男籃登場，台灣運彩也會就男子組的賽事提供投注服務，尤其是中華藍隊的每一場比賽場場提供單場投注(共8場)，希望大家會喜歡。

喜歡籃球的朋友都知道連續2天的比賽，就是我們常說的「背靠背」(Back to Back)對於球員的體力消耗非常大，在休息不足的情況下，整體戰力容易受到影響，因此NBA在賽程的安排上每隊「背靠背」的賽程比例不高，但瓊斯盃由於是採循環賽制，9天內要完成8場比賽，幾乎每場都是「背靠背」，對於球員的體力可以說是一大考驗，大家在投注前這方面也要有所留意。

除體力的考量外，歷屆的戰績表現也是投注前需要考量的重點，統計近10年來各國的奪冠次數，以伊朗的4次為最多，其次是菲律賓的3次以及加拿大的2次，韓國也有1次，中華隊最佳的名次是2013及2014的亞軍，分別輸給伊朗及南韓，今年中華隊能否在強敵環伺下脫穎而出，值得大家關注。