大陸全力發展電動車相關產業，在電動車電池方面也強勢崛起，根據韓媒《BusinessKorea》報導，大陸最大電池製造商寧德時代(CATL)業績持續爆發式成長，已逼近南韓三大電池廠的總和。

報導指出，大陸積極發展電池產業，業界人士透露，寧德時代今年上半年營收達1892.46億元人民幣，營業利益253.57億元人民幣，分別年增67.5%、117%，淨利則增加122.1%至214.73億元人民幣。

從今年上半年的表現來看，寧德時代的營收約高達35.7兆韓元，幾乎相當於南韓三大電池巨頭LG Energy Solution、三星SDI和SK Innovation的總和。值得關注的是，寧德時代上半年的營業利潤，也是南韓三大電池廠總和的3倍，這表明寧德時代不僅在規模上占優勢，而且在獲利能力上也大躍進。

市場研究機構SNE Research的數據顯示，寧德時代截至今年5月，在全球電動車電池市場市占率為36.3%，大幅領先第二、三名的比亞迪(市占率16.1%)以及LG Energy Solution(市占率13.9%)。

此外，寧德時代上半年海外營收高達671.69億元人民幣，占整體營收的35.5%，顯示其在競爭激烈的國外市場也吃得開。

韓聯社先前分析指出，大陸電池製造商的市占率持續上升，韓廠連車尾燈都看不到，關鍵在於大陸內需市場龐大，加上北京政府砸重金扶持業者，因此讓大陸電池廠商站穩龍頭地位。