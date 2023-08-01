審計部最新報告指出，近年政府編列多項特別預算，至2022年底，債務未償還餘額達5兆6997億餘元，其中高雄市府原僅申請3000萬元改建前鎮漁港，最後政府竟給到81億元引發熱議。民眾黨台北市議員林珍羽31日在《新聞大白話》節目直批，柯文哲台北市長任內，拿前瞻預算做了翡翠原水管工程等成果，反觀綠營縣市能列出建設成績嗎？最能看出親疏有別就是疫情時，總統蔡英文開防疫會議獨漏雙北，就是不管你的死活。

林珍羽表示，從前瞻預算的分配，就知道什麼叫作親疏有別。撫平南北差距是合理的，但大家還記得過去三年來疫情嚴重的狀態，總統蔡英文在總統官邸開疫情防疫會議的時候，獨漏哪兩個縣市？就是雙北！就是台北市跟新北市，這就叫作親疏有別。

林珍羽指出，從前瞻預算的數字更能看出什麼叫親疏有別，前鎮漁港拿到81億，整個台北市184億，這就是一個很大的差別。現在很多綠營人就一條龍在批柯文哲，忘恩負義等等的。柯文哲拿前瞻預算做了什麼？他做了翡翠原水管工程，2030的雙語前瞻補助也做了，班班有冷氣也做了，道路品質，長照據點，這些是台北市說得出來的前瞻。「請問你們，拿了1千多億的其他縣市，你們講得出來你們做了哪些事情嗎？」

「你們如果拿不出來，你們就是真正的貪腐政府！」林珍羽質疑，都是用花大錢去拼湊出來的政績，這些事情騙不了人。柯文哲的每一項前瞻預算都可以列出來。綠營許多縣市拿了預算，卻看不到東西，難道不是錢坑計畫嗎？

林珍羽直言，打從疫情開始就看出親疏有別，面對雙北7、800萬人民生命安全的時候，就很清楚知道，蔡英文總統整個執政團隊，就是順我者昌逆我者亡，我不管你的死活，我就是要把錢給乖乖聽我話的縣市。結果看看花了12億的新竹棒球場，蓋出來是什麼東西？

林珍羽提到，綠委賴瑞隆還扯說要撫平南北差距，但這81億是不只十倍、高達百倍的差距，「所以不要再騙人了！」