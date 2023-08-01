美國總統拜登日前抵達緬因州訪問時指出，中美基礎建設對比之下美國明顯落後中國，美國全球排名14，中國大陸排名第2，如此美國還如何能引領世界？引發熱議。前立委郭正亮31日在《新聞大白話》節目指出，拜登提出1.2兆美元基建法案？這個講白了就是在變相買票，這個叫美國版的前瞻建設，到時候要發包又有一些主導權，就跟民進黨搞法一樣。美國政經體制出了嚴重問題，缺乏大型基建承包商，連加州高鐵都蓋不出來。

「難道你以前沒幹過副總統嗎？歐巴馬8年的時候，美國就已經是這樣了！」郭正亮質疑，那時候你怎麼不做？怎麼現在要提出1.2兆基建法案？這個講白了就是在買票！因為中低收入戶大多數都是支持民主黨的。比如說美國三座橋就有一座需要修，百分之43的道路狀況不好，然後有2400萬戶的家庭網路不好，220萬戶的家庭沒有自來水。假設你去克服這些問題，這些人都是支持民主黨的！這不是變相買票嗎？

郭正亮直言，請問這種現象在歐巴馬時代沒有嗎？川普只當4年，那之前你不是當副總統？歐巴馬怎麼都不處理呢？再講白一點，請問美國有哪家大型基建承包商，可以來承包這些工程？現在全世界排名前20的基建承包商，有14家在中國大陸！另外6家在歐洲，「我不知道你要怎麼承包？」

「到時候可能又學台灣了，這個叫美國版的前瞻建設！」郭正亮強調，就是到時候他要發包，各州要發，是不是又有一些他可以主導的權力去做發包？這就跟民進黨搞前瞻建設一樣，而且是到選舉年、最後一年才在搞，民進黨至少比他高明，蔡英文一上來就開始搞了。選舉最後一年才在搞，這種政治性太明顯了。

郭正亮指出，美國一直在吹牛，搞那個基礎建設叫PGII（全球基礎設施和投資夥伴關係），說要提供6000億提供全世界蓋基建？「到現在沒有一個案子成案！」這是很簡單的邏輯，就是他並沒有在這個部分有領先優勢，完全沒有。所以扯什麼印太鐵路，那就聽聽就好了！事實上他那個PGII的6000億，到現在還不知道錢在哪裡？也沒有一家民營公司，他就沒有這方面的優勢。

郭正亮表示，所以講了半天，美國的基建，他要來做一些亡羊補牢的工作，這些東西都是他們早該做的事。隨便舉例，加州的高鐵請問蓋了多少年？到現在都沒蓋出來，然後預算一直追加，地方議會出來阻攔，還要做環評，搞了十幾年，到現在就是沒有蓋出來。所以坦白說，是這個政治的體制出了嚴重的問題。如果是跨州的大型基建，可能是聯邦政府要編預算；到了地方，完全是地方的政治勢力或環保都開始介入。

「到最後就是蓋不出來嘛，或遇到非常多的困難嘛！」郭正亮提到，然後就會一拖再拖，這個我們台灣那個機場捷運不是一樣？我們機場捷運蓋了多少年？花了多少錢？中國大陸北京的機場蓋完，一拉那個捷運就蓋完。這些東西有制度問題，也有經濟體制，長期不重視，所以承包商也都不見了，都變成別的國家接手了，這個跟他的造船業都外移，然後軍方在那邊大叫說沒有造船廠可以生產作戰艦，完全是同一種邏輯！