科學家持續尋找預防和治療失智症的線索，一項小鼠實驗發現，一種頗為常見的健美補充劑HMB (學名β-羥基β-甲基丁酸酯)，可以防止認知能力下降。

美國拉什大學和(Rush University)西馬龍研究所(Simmaron Research Institute)的研究人員發現，HMB這種肌肉增強補充劑，有助於保持大腦學習區和記憶區的健康，並減少小鼠大腦中有害蛋白斑塊的堆積。

阿茲海默症也就是俗稱的老年痴呆症、失智症，目前較明確的症狀就是患者大腦中會形成的蛋白質斑塊，。雖然尚不清楚原因，但這些β-澱粉樣蛋白和tau 蛋白聚集，被認為是神經元衰竭的關鍵。近年的研究認為，減少斑塊的出現，也就可以阻止失智症的發生，目前認為斑塊可能與慢性發炎或病毒感染有關，因此時時活化免疫力，增進免疫細胞活性，是一種預防的方式

拉什大學的神經科學家卡利帕達•帕漢 (Kalipada Pahan)表示：「HMB阻止失智病的方式頗為間接，不過這顯然是保護記憶的最安全、最簡單的方法之一。」

研發認為，HMB 補充劑會進入大腦，增加神經細胞獲取有益蛋白質，也就能夠恢復神經元連接，甚至能改善患有初期阿茲海默病的大腦（已出現斑塊和纏結。

當然，目前是在小鼠層面的實驗，還需要進一步的研究，來弄清楚 HMB的確切機制。而且，進入人類臨床實驗還有一段時間，不過確實值得嘗試，因為HMB已經相當常用。