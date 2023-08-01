大陸在沙烏地阿拉伯境內蓋高鐵，連結伊斯蘭聖城麥加和麥地那，全長450公里做出口碑。王儲薩爾曼更打算用1兆美元打造一座「鏡線」（Mirror Line）未來城，也把施工合約放心交給中國大陸。前立委郭正亮31日在《新聞大白話》節目強調，大陸知道跟沙烏地交往是長期佈局，美國就沒有這樣的耐性。拜登喊說要重建美國基建實力，但全球排名前20的基建承包商，美國是0家，中國14家，明顯是急了要政策買票。

郭正亮表示，這個麥麥高鐵一開始是西班牙得標，結果蓋到一半就蓋不下去了，因為施工真的非常困難！中國大陸是來收尾的，那時候真的是不惜成本，因為他自己在國內蓋過沙漠的鐵路，就是不惜成本把它蓋起來！後來沙烏地阿拉伯有給他一些回饋，不然基本上是超過成本的。

「可是那個就建立了口碑！」郭正亮提到，這個小MBS沙爾曼王儲最大的計畫就是鴻海要蓋未來城，那個儲能系統，華為就拿到標了，那只是剛開始。中國大陸知道，跟沙烏地阿拉伯交往是一個長期佈局的過程，後來雙方關係為什麼這麼好？事實上也包括武器的交易，因為美國要阻止他，美國要考慮以色列。所以包括東風系列的導彈、無人機等等，再來就是這個基建工程。後來還看到沙烏地跑去香港，跟證交所簽那個長約。

郭正亮指出，現在又看到沙烏地阿拉伯說他要進金磚銀行，所以這是一步一步累積出來的。這個過程，美國就沒有這樣的耐性，比如說拜登如果要重建美國基建的實力，「那你去問自己嘛，他都迴避最核心的問題！」請問全球排名前20的基建承包商，美國有沒有一家？美國是0家！中國大陸是14家，其他6家都是歐洲。那你美國為什麼會是0家呢？拜登怎麼不去問這個問題呢？「就是你美國長期以來就是不管嘛！」

「以前不是只有川普執政，之前也是你們的歐巴馬！」郭正亮質疑，歐巴馬也執政了8年，你那時候還是人家的副總統，請問那個時候你怎麼不去鋪橋鋪路？他現在講的這些問題，在歐巴馬時期就一樣嚴重！道路狀況不佳、缺少可靠網路、沒有自來水，歐巴馬時代難道沒有嗎？都一樣！「我告訴你他現在幹嘛搞這個？要買票嘛！」講白了就是，這一看就是圖利民主黨的買票方案，「急了，急了啦，這叫作地方的小型工程嘛！」

郭正亮直言，趕快蓋一蓋，照顧窮人，中低收入的選民也是民主黨的票。從這裡才可以知道拜登在想什麼，絕對不是突然對基建有了偉大的願景！「絕對不是！歐巴馬時代他就幹了8年的副總統！」