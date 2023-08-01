日昨傳出韓國瑜23日在參加全代會之前會見朱立倫，建議國民黨針對總統大選須有「備案」。對此，媒體人毛嘉慶推測，這就是在消費韓國瑜，加速派系串聯，假借韓國瑜之名搞「換侯」！

國民黨23日在全代會上正式提名新北市長侯友宜參選總統，當時韓國瑜不但親自出席，更喊話「希望在侯友宜領導下可以下架民進黨」等3個願望。

但昨《風傳媒》報導指出，韓國瑜認為2024這場選戰攸關兩岸和戰，因此他在全代會前就已經和朱立倫溝通，若是侯友宜到9月民調仍未能有起色，國民黨必須有「備案」。

毛嘉慶31日在直播中推測，這是國民黨中央放出來的消息，又要消費韓國瑜。毛家慶認為，韓國瑜頂多就是語重心長地勸一勸，希望找回社會連結和民意支撐。但國民黨中央放出的「備案」，就是在消費韓國瑜，且即使如此，朱侯金也沒在聽，反而換來謝典林退黨。

毛家慶直言，謝典林退黨，證明放出「備案」消息，只是在刺激侯友宜，也加速派系趕快串聯，假借韓國瑜之名搞「換侯」！