巴基斯坦一個激進伊斯蘭政黨昨天於西北部舉行政治集會時遭遇炸彈攻擊，爆炸造成至少54人喪命，其中包括23名孩童，極端組織伊斯蘭國（Islamic State）今天宣稱犯案。

這起炸彈攻擊事件的目標是伊斯蘭神學者協會法查芮曼集團（JUI-F），這個政黨為了今年稍晚的選舉，而在靠近阿富汗邊界的卡爾鎮（Khar）舉辦集會。

巴基斯坦反恐部門高階官員阿巴斯（Shaukat Abbas）告訴法新社，爆炸導致54人死亡，其中23人年齡小於18歲。

伊斯蘭國今天對外宣稱犯下這起炸彈攻擊案。

伊斯蘭國旗下的阿瑪克通訊社（Amaq）透過聲明表示：「伊斯蘭國一名自殺攻擊者…在卡爾鎮集會群眾之中引爆他的自殺炸彈背心。」

這起自殺炸彈攻擊引發各界擔憂，巴基斯坦繼去年4月時任總理伊姆蘭汗（Imran Khan）遭罷黜而引發長達數個月的政治混亂後，現在還會面臨可能發生血腥暴力事件的選舉期間。（譯者：陳彥鈞）1120801