中共海軍進入21世紀後，大量的驅逐艦、護衛艦接連下水、服役，令人目不睱給，許多大陸的熱血青年以「下餃子」來描述這種盛況。大量下水服役的艦艇中數量最多的是各種不同等級型號的護衛艦與驅逐艦，近期最受矚目的是傳聞多年的052系列的終極版本052E將開始動工，另一項受關注的是055大型驅逐艦的姐妹艦、帶有強烈實驗性質的055B，將進入最後實體打造階段。

進入21世紀後，中共海軍在驅逐艦、護衛艦等主戰艦艇的裝備上，以下餃子的速度大量建造與部署了各種艦艇，其中數量最多是以驅逐艦與護衛艦為主的戰艦，這些戰艦有不同的噸位、配備與功能。其中數量最多的是排水量4000噸的054級的導彈護衛艦，它從2008年首艦舟山艦服役後，至今已有40艘服役與試航中，最後3艘試航中的將全數在今年底入役，它們將成為全世界規模最大配備垂直導彈發射器的護衛艦隊。

054A將成為全世界規模最大配備垂直導彈發射器的護衛艦隊。圖為054A南通艦。（圖／wikipedia)

另一款快速裝備的是由052C型改進而來的052D防空導彈驅逐艦，由於功能與裝備不斷擴充，它的噸位從6000噸發展到7500噸，導彈垂發系統也從48單元增至64單元，最後還為了大型艦載直升機庫建造了加長版052DL型。目前052D已服役25艘，在建的有10艘。不久前在大連造船廠被拍到同時有5艘處於不同建造階段052DL並排於船塢中，這張「一塢五驅」照片在國內外都引起轟動，多數都認為這種造艦盛況除了處於戰時或預備戰爭之外，很難解釋有其他的目的。

傳聞已久為應對美軍新型伯克級驅逐艦的052E型驅逐艦也即將動工。圖為052E想像圖。（圖／騰訊網）

正在江南和大連兩大造船廠建造的10艘052DL防空驅逐艦之外，傳聞已久為應對美軍新型伯克級的052E型驅逐艦也即將動工。陸媒引述匿名軍事分析人士稱，052E型驅逐艦滿載排水量將增加到8000~9000噸，噸位與中共從俄羅斯購置的現代級956E/M型驅逐艦相當，若相較於伯克級Flight-I的8300噸、Flight- II的9000噸，則處於伯仲之間。

江南造船廠正在一座船塢內同時建造3艘052DL導彈驅逐艦。（圖／騰訊網）

新款的052E驅逐艦將採用346B型的氮化鎵有源相控陣雷達，技術上領先伯克級Flight-III型驅逐艦上裝備的SPY-6型砷化鎵有源相控陣雷達至少一代，探測距離將提升至500公里以上。在垂發系統上，由052D的64單元再擴充至80單元，雖然仍略遜於伯克級驅逐艦的96單元，但已經趕上美軍1.5萬噸驅逐艦朱瓦特號的80單元垂發配備數量。據分析人士指出，052系列驅逐艦發展到052E這個配備與規模，應該是到頂了，因此可以將052E視為052系列的終極版。

052D導彈驅逐艦是目前中共航母打擊群的防空主力。圖為合肥艦。（圖／中新社）

052系列發展見頂，相當的原因在於一出現就抓住所有軍事觀察人士目光的055型萬噸驅逐艦。這款大型戰艦構想傳言最早始自於1970年，但一直到進入21世紀才正式立項，2014年左右開始動工，排水量1.2萬噸，垂發112單元。2017年首艦南昌艦下水，2020年正式服役。首批計劃中的8艘在2023年初已全數入列服役。

陸媒指出，055艦的第2批次數量至今沒有正式公布，但目前有2艘已在江南造船廠開工。媒體暫時稱新一批次的萬噸大驅為055B，其排水量略增至1.5萬噸左右，仍有112單元垂發系統，目前在江南造船廠的船塢內用工作棚遮蔽著，但仍可見其船體已經合龍，即將下水艤裝和繫泊試驗，距離服役大約還要2~3年時間。

055艦首批8艘已全部完成，新一批055B已開建2艘實驗艦。圖為055首艦南昌艦。（圖／新華社）

值得注意的是，055B將裝備目前最先進的中壓直流全電推進系統，以及155mm電磁軌道炮、雷射武器等多種具有實驗性質的高能耗艦載武器，這種思維略相近於美軍朱瓦特號驅逐艦，唯一的差別是朱瓦特號是艦體造好了不知如何用才開始設想將實驗武器搬上艦，而055B則是一開始就是以實驗先導艦的角色上場，因此從推進系統到武器系統，都滿了實驗性的思維與規劃。

055大型驅逐艦的姐妹艦055B將成為中共海軍的新科技實驗艦，目前已有2艘在建。圖為055B想像圖。（圖/騰訊網）

誠如美國智庫所言，中國的戰艦數量已大幅超前美軍的數量，未來幾年除淘汰部份舊艦之外，主要的發展方向應該是發展大型電磁彈射式航空母艦。軍事分析人士認為，中共航母初步規劃為6艘，包括核動力航母在內，此外就是兩棲攻擊艦與核潛艇，這些大型艦艇的目標當然就是維持可以在亞太地區與美軍抗衡的戰略威懾力量，而以這種造艦速度，美國在幾年內要扳回劣勢恐怕是難上加難。