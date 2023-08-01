民視8點檔女星蘇晏霈，出道16年出演多部本土劇，目前正在《市井豪門》演出。蘇晏霈經常在社群網站上發布爬山、騎腳踏車等生活記錄，蘇晏霈表示，好不容易的休假也只想運動走走，正能量的她，昨天夜晚突發布「老天給的難題，是因為妳擔得起。」讓許多粉絲紛紛關心，閨秘方馨也留言「遇到困難要跟姊姊說喔。」

蘇晏霈在演藝圈事業順利，但感情在當初和王建復分手後，都未傳出戀情。蘇晏霈曾因為和王建復合作《幸福來了》爆出戀情，兩人相差12歲，在交往5年後便分手了，但兩人私底下還是會相約吃飯。

蘇晏霈臉書發布文案，少打心情分享文，造成粉絲誤會蘇晏霈遇到困難的事。（圖／蘇晏霈臉書）

昨天夜晚蘇晏霈塗在臉書發出「老天給的難題，是因為妳擔得起。」平時陽光燦爛，臉上常掛笑容的她，突然發出感傷文案，以及垂頭喪氣的背影，讓份斯紛紛前來關心，其中好閨密的方馨也留下「遇到困難要跟姐姐說喔。」

網友紛紛留言，「加油，會永遠支持你。」「妳是不是最近遇上什麼難題了，加油，妳行的完成之後成就感會大增。」蘇晏霈將留言看完後，發現自己竟忘了加上「心情分享文」，才讓大家誤會，表示自己其實只是想分享這句話，因為大家的關心，蘇晏霈說到「現在只能再加上謝謝大家的愛及關心、我超好、也睡很好。」

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