一名女網友日前被未婚夫要求借80萬元的信貸辦婚禮，原因是準公公認為，家族在地方有頭有臉，不允許2人只有登記結婚。不料，未婚夫見狀也不願拿出300多萬元存款幫忙，讓她不知如何是好，「所以我應該要去借信貸嗎？」

原PO在「匿名公社」表示，婚期將近，未婚夫卻要她借一筆80萬元的信貸辦婚禮，並稱不能只是登記，因為準公公認為，家族在地方有頭有臉，2人不能「偷偷摸摸結婚」，必須舉行公開典禮。

（圖／翻攝自匿名公社）

之後未婚夫還說，自己300多萬元的存款，打算用於買房付頭期款和育兒開銷，不能花在婚禮籌備，此話一出讓原PO不知如何是好，「所以我應該要去借信貸嗎？」

貼文一出引發熱議，網友相繼指出「別結了，他不愛妳」、「有頭有臉的還要叫妳去借錢，傻子才會相信」、「沒錢就不要結婚」、「叫妳公公把自己財產拿去貸，沒本事就不要吃這個瀉藥」、「誰要面子就誰負責出錢，事情就是這麼簡單」。

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