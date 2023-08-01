現代人追求健康長壽，根據《細胞》( Cell )期刊的一篇研究，如果想活到100歲，就必須改變自己的飲食內容，每天的主要食物以豆類、全穀物和蔬菜為主，並配合堅果與橄欖油，以魚類為主要的動物性蛋白質來源；少吃紅肉與加工肉品，雞肉也只能偶爾享用。此外，最好不用食用白麵包等精緻澱粉。

腎臟科醫師江守山在其臉書表示，根據細胞去年一篇研究指出，人若想增加活到100歲的機會，就需要對飲需要對自己的飲食做出關鍵性改變。每天的主要膳食應以豆類（豆子、豌豆和扁豆）、全穀物和蔬菜為中心，並配合堅果和橄欖油。

他並表示，紅肉和加工肉品不宜多吃，雞肉也只能偶爾享用，並以魚類做為主要的動物性蛋白質來源。精製和加工過程中產生的白麵包、義大利麵和早餐穀片等都不在建議之列，但可以每天享受一點黑巧克力。

關於進食時間，江守山表示，該篇研究指出，人應該在12小時內進行進食，給身體足夠時間消化食物，而健康且年齡低於70歲的人也可以考慮每3到4個月進行5天低卡路里快速節食。

江守山病表示，如果所有這些聽起來負擔重重且無法實現，那也無妨；加州南部大學的長壽研究員瓦爾特·隆戈（Valter Longo）表示，可以對飲食進行小幅調整，基本上，長壽飲食法的關鍵元素與地中海式飲食相似，強調蔬菜、油和堅果。

這樣的飲食方式除了增加了人活到100歲以上機率外，還有助於減肥並預防疾病。隆戈教授表示，無論人活多久，都能受益於此。