「平民天后」徐懷鈺出道25年將在10月7日登上小巨蛋舉辦《2023倒數三秒小巨蛋演唱會》，對於經過多年才終於有著屬於自己的首次萬人專場，她直言不覺得太晚，「我現在只能走正能量的路，25年雖然很久，但有的人都沒有上去那怎麼辦？我真的是比較幸運的」。

演出經驗豐富的她，坦言到現在上台時都還會緊張到發抖，「我的方式就是先讓自己先抖一抖，先發抖，因為剛上台的時候都會覺得很冷，就讓自己先深呼吸慢慢適應」。徐懷鈺說當年出道爆紅壓力大，「怎麼會不會有壓力？明明就是一個學生，突然那麼多人會叫妳的名字，不會嚇死喔」。

.徐懷鈺表示即便演出經驗豐富，現在上台時都還是會緊張到發抖。（圖／焦正德攝）

提到首場簽唱會要站上吉普車，除了懼高更擔心沒有粉絲支持，「如果沒有人很丟臉」，不過經過多年的歷練後，徐懷鈺表示心態調整改變不少，還搞笑說：「現在是覺得說其實（小巨蛋）沒坐滿人也是OK的啦，如果沒坐滿頂多就用黑布蓋著。」

而記者會上她搶先透露演唱會將會找來曾合作過的男嘉賓助陣，是否會想找當年一起拍攝〈我又沒不是沒愛過〉MV的坤達？徐懷鈺先爆料當年兩人會合作MV是因為張勝豐極力推薦對方，還開玩笑說：「坤達你有想到我嗎？沒有，拍完這支MV紅了之後，就忘了我了，我也是『提攜』你的人啊！」

徐懷鈺透露為了《2023倒數三秒小巨蛋演唱會》，光是在歌單編排上就相當燒腦。（圖／寬宏提供）

1998年出道就爆紅，擁有〈妙妙妙〉、〈我是女生〉、〈飛起來〉、〈愛是一場重感冒〉等經典歌曲，徐懷鈺說為了首場小巨蛋個唱，光是歌單編排相當燒腦，「之所以歌單就開會開這麼久，因為我們這次有帶樂隊，編曲上更改的部分需要思考一下，免得到時候改太多，大家說不會唱、然後改太少的時候又想怎麼還是一樣呢」，非常顧及歌迷感受。

徐懷鈺不僅是唱片銷售百萬小天后，轉戰戲劇圈也大獲好評，接連演出《天地傳說之魚美人》、《尋找Mr.Right》等電視劇，她表示因此學習到不少關於表情動作和演戲的技巧，只是當時戲約一部接著一部，偶爾回公司還會遇到同事關切地詢問何時才會發片，徐懷鈺笑曝：「然後那個老闆就講說，這個不好問、不好問，不好說會傷感情。」

坤達在以Energy正式出道的前一年，曾與徐懷鈺在〈我又沒不是沒愛過〉MV中合作。（圖／翻攝自〈我又沒不是沒愛過〉YT）

不過之後她卻接連發生耍大牌、難搞與多次合約糾紛，一連串負面新聞更導致聲勢下滑。回顧這段過往，徐懷鈺則選擇簡單帶過，僅說：「中間一小段就不知道發生什麼事情，可能那時候我被下藥之類、被下蠱之類，就怪怪的。」

至於耍大牌的傳聞，徐懷鈺解釋一開始只是個玩笑話，「其實是我跟宣傳主管在互玩遊戲，一人演後母、一人演灰姑娘，就是你捏我我捏你，然後我就捏他一下，捏完之後就變我耍大牌，我說蛤！不是你先捏我的嗎？說我『耍大牌』就是這樣來的」，對於流言蜚語早不在乎的她也直言：「因為解釋也沒有什麼用，我免疫了啦！就只不過是在濾鏡之後，頭變比較大而已。」

更多 CTWANT 報導