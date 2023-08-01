「強辯樂團」主唱黃少谷7月22日在小河岸舉辦《當初》演唱會，老婆林采薇Yumi挺著6個月大的孕肚力挺老公開唱，夫妻之間相當有愛。當晚除了夫妻倆不間斷閃瞎人的甜蜜的動外，更吸引人目光就是Yumi的6月孕肚。

7月22日深夜11點19分，結束演唱會的黃少谷從演出場地的B1上樓，老婆Yumi則是緊跟在後，等到老婆走出店門後，黃少谷立即牽起Yumi的手，感情十分甜蜜。此時等在門口的攝影師則向著黃少谷夫妻說明了想要拍攝的內容後，兩人仍是繼續牽著手讓攝影師拍個夠，之後兩人轉往超商買水，結束拍攝工作後夫妻才一起手牽手前往停車場取車。

深夜11點45分，車子開到Yumi娘家附近，小倆口停好車後一前一後走進娘家。11點55分，黃少谷抱著2歲兒子「阿摸」出來，妻小坐在車子後座，像是岳父的男子也來到車邊，和後座的Yumi說了幾句話，又依依不捨的摸了摸外孫才離開。隔日零點9分，車子開回夫妻倆住處，黃少谷抱著還吸著奶嘴的阿摸子，模樣甚是可愛，Yumi則負責拿隨身物品，夫妻倆分工合作，一家三口連帶肚中小孩一同返回家中休息。

黃少谷2020年與女團「天氣女孩」成員林采薇Yumi結婚，兩人婚後育有一子阿摸，一家生活幸褔美滿，在兒子滿兩歲之際喜懷第二胎，夫妻也圓了希望給阿摸一個兄弟姊妹的願望。而為了要給這個家更穩定的經濟收入，不管是拍戲、當月薪28K的上班族、當起運將開計程車載客，只要有任何機會，黃少谷都願意嘗試，但看來他仍難忘情唱歌這件事，這次舉辦演唱會，似乎也在試水溫，想再續一次歌手夢。

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