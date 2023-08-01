當全台美市場緊盯輝達（NVIDIA）、超微（AMD）帶起的AI風潮之際，一股來自中東地區的強勢買家兵團悄悄興起，外資摩根史丹利在7月初報告中就指出，台系伺服器代工廠為緯穎（6669）將是受惠者。「最近確實有來自中東客戶的訂單，不過公司也還在觀望，畢竟現在供應很吃緊，基本上還是無法滿足客戶需求。」一位供應鏈主管告訴CTWANT記者。

這股中東AI軍備買家新勢力，就是源自中東沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼2016年所推「願景2030（Saudi Vision 2030）」的資料中心需求計畫，與資通訊相關的有兩大項，一是預計以130億美元興建西亞地區最大的資料中心，二是以500億美元興建可容納20000人的電競城。

沙爾曼發起計畫時曾指出，「阿拉伯是伊斯蘭界的核心，也是中東地區的投資強國，更是連接三大洲的樞紐。我的首要目標是讓我們的國家成為一個開拓進取、美麗富饒的國家，在所有方面都能成為全球典範，我會與各位攜手共進，實現這一目標。」

在Vision 2030計畫下，伺服器資料中心成為其未來經濟轉型的主要方向之一。圖為維基百科機房。（圖／翻攝自維基百科）

而與資料中心計畫有關的新創公司名為「Omniva」，正是近期讓台廠摸不清頭緒的神秘買家。這家公司是何來歷？從Google上搜尋，只找到一家同名的愛沙尼亞物流公司。「就我所知道的訊息，也是我唯一能透露的，就是負責跟台廠伺服器供應鏈接頭的Omniva代表，為前微軟負責伺服器業務的高層，因為有NDA（保密協議），其餘訊息不方便透露。」一家台廠主管告訴CTWANT記者說。

七月間，Podcast熱門理財主持人股癌也多次在節目中提及Omniva，一開始只聽到Omniva向台廠供應鏈下單，但因為名不見經傳，又以高價搶貨，台廠都有所防備；隨著廠商開始知道Omniva身分後，反倒讓市場擔心會不會出現超額下單。另外除了沙烏地阿拉伯外，包括科威特（Kuwait）、阿布達比（Abu Dhabi）等國也傳出同樣將資料中心等設為規劃轉型方向。

根據法人統計，北美仍是伺服器主要市場，其次為中國，至於中東市場幾乎相當微小，而阿拉伯「願景2030」為要吸引雲端服務、電競遊戲、影像串流服務、內容傳遞網路（content delivery network，CDN）等數位產業投資發展，建置區域資料中心需要大量伺服器數量，法人推估將達10萬台，也是一個不小的需求量，在AI浪潮下也得來台搶買伺服器產能。

外資券商摩根士丹利就點名，緯創旗下的伺服器代工廠緯穎就已接獲來自中東的訂單。（圖／報系資料照）

「這次的伺服器中東新客戶，基本上對於價格接受度都很高，幾乎就是能以拿到貨為優先，只不過現在的產能並沒有辦法完全滿足所有客戶的訂單，更何況，在訂單爆滿的狀況下，如果有更好的利潤當然好，但是基本的客戶關係還是要維持，因此還是會以原本的客戶為優先出貨，如果有多餘產能，才會來供應給新的客戶。」供應鏈廠商說。

「只不過就目前的供需狀況來看，未來在AI需求下，提供算力的公司預估還會持續出現，就看廠商們如何搶到足夠的伺服器，但可以想見的是，對於身為AI軍火商的台系供應鏈來說，不管未來算力會不會過剩，只要能賺到錢，都是好事。」法人這樣看。

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