大都會一壘手阿隆索。（美聯社）

"how many times have you watched this?"

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大聯盟公布最近一周「單周最佳球員」，美聯得主毫無意外是天使隊球星大谷翔平，他身陷交易傳言卻愈戰愈勇，對戰老虎雙重賽繳出旅美生涯首次完封勝，還演出單場雙響炮。這是大谷單月第2度獲獎，他月初與洋基投手赫曼（Domingo German）一同獲選，畢竟赫曼投出了完全比賽，這次大谷是獨自獲獎，本季第3度、生涯第7度獲獎，追平名人堂三振王萊恩（Nolan Ryan）締造的隊史紀錄。大聯盟的紀錄保持人為16次獲獎的米蓋卡布瑞拉（Miguel Cabrera）、曼尼拉米瑞茲（Manny Ramirez）。

國聯獲獎者是大都會猛將阿隆索（Pete Alonso），他明星賽前陷入低潮，上周6場比賽轟出4發全壘打，貢獻12分打點，包括兩度單場雙響炮。阿隆索自從2019年登場以來累積17次單場兩轟以上，位居國聯之冠，同一時段僅次於美聯的「法官」賈吉（Aaron Judge，24次）。

大谷上周的6場比賽像是無敵超人，8成的長打率，17次打席11度上壘，藍鳥明星三壘手查普曼（Matt Chapman）甚至向總教練「強烈建議」直接保送大谷上壘而不是和他對決，大谷在該系列賽獲得4次敬遠四壞。

對於大谷來說，另一個好消息是天使高層最後沒有賣掉他，反而在他領軍奮戰之下成為市場的買方，與洛磯隊交易補進外野手格里楚克（Randal Grichuk）、一壘手克隆（C.J. Cron）。天使明星賽後10勝5負，重回5成勝率，大谷以實際表現挽救自己可能被賣的命運，被看好鎖定了今年美聯MVP。畢竟天使的戰績改善之後，握有選票的美國作家連最後一點「跑票」不投給大谷的理由也沒了。