新竹許姓女子前年受託照顧一名出生1個月多未滿2個月的男童，她獨留男童在主臥室內致男童因扭動身體致面部朝下成趴睡，進而口鼻部壓迫引起窒息現象，因休克時間過長造成缺氧性腦病變死亡，台灣高等法院維持一審認定，依過失致人於死罪判刑7月。可上訴，未來判決定讞她須入獄服刑。

判決指出，許女領有保母人員技術士證之專業保母，經許可以受托照顧、保育幼兒並收取報酬為業，2021年11月1日起她受委託照顧剛出生未滿2個月的男童，她安撫男童入睡後，以月亮枕包覆男童之方式，使男童睡在主臥室之成人彈簧床墊上。

許女獨留男童於主臥室內，嗣男童因扭動身體致面部朝下成趴睡，進而口鼻部壓迫引起窒息現象，她發現男童成趴睡而無呼吸，旋即聯繫救護人員將男童送醫，同年12月28日男童因休克時間過長造成缺氧性腦病變，併發中樞神經系統與呼吸器官衰竭而死亡。

新竹地方法院一審將許女判刑7月，她上訴請宣告緩刑，高院二審認為，她雖屬過失犯罪，然其違反注意義務，造成男童亦死亡，且 迄未與死者父親達成和解，對方亦表明並無原諒，自不宜緩刑宣告，判決駁回她的上訴。