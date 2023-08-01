中颱卡努持續增強、暴風半徑擴大，周四距離台灣最近，周五向東北迴轉，中央氣象局預估今晚到明晨有機會發布海上颱風警報；氣象專家提醒，明天到周五北部、中南部有局部陣雨，周五起至下周二中南部留意大雷雨及劇烈天氣。

卡努今晨2時中心位在台北東方910公里海面上，7級風平均暴風半徑280公里，氣象局預估今晚到明天清晨有機會發布海上颱風警報，未來路徑仍有不確定性，應持續觀察。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，卡努持續增強，受副熱帶高壓導引，明（2日）晨中心通過琉球南方海面，向西北西，續朝東海前進，之後北方高壓減弱，卡努移速減慢，導引氣流轉由其南方的高壓取代，逐漸向東北迴轉。

吳德榮解釋，由於北方高壓的減弱及南方高壓的增強，各國模式模擬皆有時間及強度的差異，預測路徑不確定大幅擴大。

今天受卡努颱風外圍沉降作用，午後對流明顯減弱，局部地區仍偶有局部短暫陣雨；今晚起北台灣受卡努颱風外圍雲系影響，轉有局部陣雨。

明天至周五（2至4日）受卡努颱風外圍環流影響，明天迎風面北部及中南部有局部陣雨，周四、五雨勢加劇；周五起至下周二（8日）西南季風帶來潮濕、不穩定的大氣，中南部常有大雷雨，並伴隨劇烈天氣。