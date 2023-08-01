8月新制今起上路，多項新措施和荷包息息相關，包括國內線機票8月1日起降價，以華信航空台北-金門降182元最多，宜蘭推750和1800元通勤月票，15日起可無限次搭市區公車、國道五號客運等；肝癌患者免疫療法雙標靶納入健保，每人每年可省300萬元。

另購屋、修繕住宅都有優惠，新青年安心成家房貸8月1日起開辦，祭出最低利率1.775%，貸款額度從800萬提升至1000萬元；自購修繕住宅貸款利息補貼上路，可與新青安房貸一同申請。

此外，公部門、學校、百貨、餐飲業等8類場所，8月1日起禁用PLA塑膠免洗餐具，違者最高罰6000元。台北市8月15日起亂丟垃圾罰款從1200提高至3600元起跳，最高可罰6000元；新竹市「裝卸貨停車格」8月1日起智慧開單，違規占用最高罰1200元。《中時新聞網》整理12項8月新制，供民眾參考。

●國內線機票8月1日起降價

民航局宣布，航空公司自8月1日起調降國內航線全額客運票價，旅客如果以調整前的票價購買8月1日（含）以後出發航班機票，由航空公司退還差價。平均跌幅約4.3%，平均調降95元，以華信航空台北-金門降182元最多。提醒旅客至少提早1小時到機場櫃檯退差價。

●新青年安心成家房貸8月1日上路

針對「18歲以上，借款人本人與配偶、未成年子女名下無自有住宅，且未使用過舊專案者」，給予全新購屋專案，最高貸款額度從800萬元提升至1000萬元、貸款年限從30年延長至40年、寬限期從3年增加到5年，一段式利率也降至最低1.775%。

●自購修繕住宅貸款利息補貼8月1日開跑

內政部今年的自購修繕住宅貸款利息補貼將於8月1日上午9時至8月31日下午5時受理申請，可和新青年安心成家房貸同時申請。自購住宅貸款利息補貼年限最長20年，優惠貸款額度最高250萬元；修繕住宅貸款利息補貼最長15年，貸款額度最高80萬元。

●8類場所禁用PLA免洗餐具，違規最高罰6000元

8月1日起公部門、公立與私立學校、百貨公司和購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店、有店面餐飲業等8大類場所，不得再使用生物可分解塑膠（PLA）製成的各式免洗餐具，目前PLA常被用在食品包裝網袋、蛋盒、超商微波食品容器、速食店的免洗餐具等，違者可處1200元以上、6000元以下罰款，經限期改善仍未完成改善者，還可按日連續處罰。

●肝癌患者免疫加標靶合併療法，8月1日起納入健保

健保署宣布，8月1日起針對符合條件的晚期肝癌患者，將首次給付免疫療法加標靶藥品的雙標靶療程，較現行支付單用標靶藥品，可延長病人整體存活期約5.8個月，預估2072人受惠，每人每年約可省下300萬元藥費。

●15至30歲可免費接受3次心理諮商

15到30歲年輕族群8月1日起能免費接受3次心理諮商，僅須負擔行政費用，試辦1年，估計1.8萬人受惠，以每人每次可省1600元、3次共省下4800元，合作機構列表將於7月31日公告於衛福部網站。

●新冠輕症確診者，自主健康管理10天縮短為5天

疾管署表示，輕症確診者自主健康管理至快篩檢測結果為陰性，或是距離發病日或採檢陽性日（無症狀者適用）達10天，時間擬減為5天，各部會已達成共識，預計8月上路。

●行政訴訟新制8月15日生效

由於行政訴訟的和解率一直很低，只有1%上下，行政訴訟新制將於8月15日施行，正式引入調解機制，除現行由調解委員主持調解程序外，法官也可適時主持，使訴訟外和解機制法制化。

●台北巿8月15日起亂丟垃圾罰緩3600元起跳

台北市環保局宣布8月15日起，亂丟垃圾起罰金額由1200元提高至3600元，最高可處6000元罰緩，亂丟菸蒂、違規廣告物、於路旁屋外曝曬堆置有礙衛生整潔之物、寵物便溺未清、亂吐檳榔汁渣等6大環境污染行為，也將從重處罰。

●北北基桃景點暢遊卡8月1日改版上市，新增6景點免費

北北基桃景點暢遊卡8月1日改版上市，兩日劵售價650元、三日劵850元、四日劵1050元，也可當一般悠遊卡使用，且增加桃園6個景點免費，包含：台灣客家茶文化館、橫山書法藝術館、大溪老茶廠、埔心牧場、手信霧隱城、富田花園農場。

●宜蘭通勤月票8月15日上路

宜蘭縣8月15日推出750元通勤月票方案，可無限次搭乘縣內市區公車、台鐵漢本至石城段。以及1800元方案，可無限次搭乘縣內市區公車、國道五號客運、台鐵漢本至鶯歌段，悠遊卡、一卡通、愛金卡、TPASS皆可通用。

●新竹市「裝卸貨停車格」智慧開單，違規占用最高罰1200元

新竹市8月1日起在市區23處路邊試辦「裝卸貨停車格」智慧開單及科技執法，採無紙化收費、限貨車停放，收費時段為早上8時至晚上10時，前30分鐘免費、31至60分鐘收費30元，限停一小時，超過一小時即採取科技執法。停車超過一小時或非貨車停放處，可處600元以上、1200元以下罰鍰。