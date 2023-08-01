天后李玟（CoCo）7月5日離世，享年48歲，家屬於7月31日下午4點於香港殯儀館舉辦追思會，而今（1）日上午九點半預計舉行祭拜儀式，十點半將出殯，據悉，李玟的兩個姊姊到時會露面致意，並捧著李玟的遺照，離開殯儀館後將會送往歌連臣角火葬場進行火化。

根據《三立新聞網》報導，李玟預計十點半將由香港殯儀館出殯，到時粉絲會在四周陪伴，離開殯儀館後將會送往歌連臣角火葬場進行火化，至於李玟長眠地目前尚未公布。

事實上，昨（31）日舉行李玟追思會時，李玟二姊李思林特別於YouTube頻道直播，透過藝人朋友的致意片段，包括劉德華、吳青峰、王力宏、鄧紫琪等明星皆以影片緬懷李玟，還有不少親友、藝人前來送李玟最後一程，可見李玟生前的好人緣，及帶給演藝圈的影響。

此外，在追思會結束後，依照香港殯葬的禮儀，在祭拜結束後，家屬會給予吉儀，內有一顆糖及一塊錢，但須在家前將錢花掉，糖吃掉後包裝丟掉，而當時有粉絲得知要這樣做時，忍不住情緒淚崩，更哭喊不能接受李玟的離開，讓旁人看了相當不捨。

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