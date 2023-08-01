歌壇天后李玟上個月5日逝世，享年48歲，她的告別式昨(31日)在香港殯儀館舉行，圈內好友及粉絲紛紛前往悼念，足以見得她生前在演藝圈的好人緣，老公Bruce跟2個繼女也現身會場，不過卻引發粉絲不滿，在公祭結束後，聚集在殯儀館門口破口大罵Bruce，宣洩多日來的不滿情緒。

老公Bruce與2位繼女在事發後神隱多時，不過昨天約莫下午3點45分時，三人現身抵達殯儀館，不過坐的不僅不是家屬席位，全程也未上台致詞，相較李玟的至親好友難掩悲傷情緒，鏡頭帶到3人時，只見表情相當淡定，引發諸多網友不滿砲轟，雖然後來拍到Bruce疑似拭淚，但仍無法得到網友諒解，3人於儀式結束後便離開，並未與李玟姊姊有任何交集。

先前傳出李玟老公Bruce若現身靈堂，有粉絲揚言會在現場「砸雞蛋迎接」，不過直到Bruce出席告別式，一直到帶著兩位繼女離開後，現場都未傳出火爆衝突，根據《ETtoday新聞雲》報導，昨晚公祭結束後，有10多名粉絲聚集在殯儀館門口，激動大喊：「渣男Bruce！把CoCo還給我們！去死吧！」直接宣洩對Bruce多日來的不滿情緒。

就在告別式結束後，李玟大姊及二姊難掩失去妹妹的悲傷情緒，抱著身旁的男友人痛喊「他害死我妹啊」，雖然未當場指名道姓，但讓所有看到直播的網友痛徹心扉，不過畫面隨即遭到切換，立刻掀起熱議。

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