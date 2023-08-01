大坑1號登山步道體訓場已全面升級，不僅園區休憩空間大改造，更布下11道重重體訓設施關卡。（台中市觀旅局提供）

大坑1號登山步道體訓場已全面升級，不僅園區休憩空間大改造，更布下11道重重體訓設施關卡。（台中市觀旅局提供）

台中大坑步道是眾人的健行的好去處，大坑1號登山步道體訓場今起強勢回歸！台中市政府觀光旅遊局表示，體訓場已全面升級，不僅園區休憩空間大改造，更布下11道重重體訓設施關卡，靜候挑戰者到來，歡迎各路好手不吝前往施展武林絕活，締造屬於自己全場制霸紀錄的輝煌時刻。

觀旅局長陳美秀表示，位於大坑1號登山步道0.4K處的體訓場曾帶給台中人許多美好的回憶，為重現過往遊客遨遊山林間的歡樂光景，市府編列2600萬元分2期優化整建體訓場，第1期工程主要設置山林體訓設施、驅蚊植栽、新建步道及公廁外觀整修，已於去年底至今年3月陸續完工。

陳美秀說明，最新完工的第2期工程則承接前期成果，整修既有涼亭及軌道車等老舊設施，並改善入口廣場地坪，新增全區設施導覽牌、監視器系統、避雷針設備及建置現場管理站，讓管理巡查人員即時查閱現場畫面，也提供給民眾安心遊玩的環境。

由於體訓場無停車及迴車空間，周邊僅有狹小農路難以會車，觀旅局建議欲前往的民眾依照道路指標牌方向行駛，導航可設定至大坑1號登山步道停車場，停放車輛後再步行400公尺，約5至10分鐘路程，即可到達體訓場山林體驗設施。

觀旅局提醒，山林體驗設施適用年齡為13歲以上，現場告示牌有介紹各設施攻略方法，請大家使用前先參閱，可獲得更安全良好的體驗，另體訓場旁的大坑1號登山步道屬難度較高的健腳級步道，民眾請評估自身體能狀況，再前往挑戰。

觀旅局建議，如有年幼孩童同行，可前往大坑風動石公園，挑戰難度較低的相思滑道和爬網等設施，或是親子同遊紙箱王創意園區，窺探紙的無限奧妙；也別錯過大坑商圈在地山產、芋圓、仙草、虱目魚丸及炸粿等平價小吃，或可就近入住大坑溫泉旅宿泡好湯，舒緩一天的疲勞。