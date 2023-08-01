減重是現代潮流，而提高基礎代謝率是提高人不運動時的能量消耗，對減重極有助益。營養師彭逸珊表示，提高基礎代謝率最根本之道為運動養肌肉，而非只是多吃蛋白質。她提供6招幫助「長肌肉」，以增加基礎代謝率，包括阻力訓練、飲食控制、不節食、充足睡眠、多喝水、提升體溫。

彭逸珊在其臉書表示，提高基礎代謝率最根本之道為運動養肌肉，民眾要切記多「只是吃蛋白質，人體不會自己長出肌肉」。她提供6個提高基礎代謝率、幫助燃脂的方式。

1. 阻力訓練養肌肉：增加肌肉量是提升基礎代謝率最直接的方法。

2. 適當飲食控制：足夠熱量但不能太多，並吃適量蛋白質以幫助養肌肉。

3. 絕不節食：節食會降低基礎代謝率，進而養成易胖體質，即肌肉量減少、體脂肪增加。

4. 睡好心情好：不熬夜與適當舒壓，有助減少壓力賀爾蒙的分泌，因壓力荷爾蒙會使人體重增加。

5. 多喝水：人體所有代謝都與水分相關，因此喝足每公斤體重30~40ml水分，有助減重。

6. 提升體溫：理論上體溫每增加1℃，代謝率可增約13%，平日可藉由三溫暖、泡澡、運動等方式予以輔助。