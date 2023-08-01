成都世大運男子籃球爆出大冷門，地主大陸隊預賽連吞3場敗仗，包括31日晚間84比97敗給中華男籃，導致輿論炸鍋，自媒體和陸網友大罵總教練無能、球員選拔錯誤。此戰被稱為2013年亞錦賽「馬尼拉慘案」以來大陸男籃隊最大的恥辱，當年中華隊在準決賽96比78爆冷獲勝，差不多正好相隔10年。

陸媒與網友指出幾項失敗的原因，總教練陳磊以及主力球員來自大學聯賽亞軍的清華大學，今年的冠軍隊廣東工業大學反而只有1人入選，並且沒有任何冠軍教練團成員入隊，陸網友怒批是「政治考量」。

球隊陣容包括職籃CBA選手陳國豪、黎伊揚、張寧、趙柏清、王嵐欽等人，陳國豪僅3籃板，黎伊揚2助攻，祝銘震1分1籃板1助攻的糟糕表現也被點名。陸媒大量以「恥辱」來定調此戰，相當於中華棒球隊輸給大陸的挫敗感。網友罵道：「你說這批球員跟那麼強的巴西和立陶宛打到最後，卻又對小組賽最弱的隊伍翻車（中華隊）。」

中華男籃前一戰遭到巴西痛宰58分，相較大陸只輸巴西10分，帳面上似乎是中華隊沒有機會。中華隊雖然不具身高與內線優勢，但是後場表現佳，把握對手後場不穩的機會予以痛擊。陸網友歸咎於教練團無能，怒罵陳磊「用人唯親」。此戰之前他們已經對立陶宛、巴西吞下2連敗，無緣晉級8強，教練團面臨「輸不得的榮譽之戰」卻沒有做出對應的調整，在領先之後慘遭中華隊逆轉。