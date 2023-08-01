彰化縣議長謝典林昨（7月31日）突宣布退出國民黨，震撼藍營，擔心有骨牌效應，使國民黨提名的總統候選人侯友宜，處境更艱難。對此，國民黨前立委蔡正元斷言，若要化解此次危機，大概只有3人能助侯，其中有1人更是在全台「都沒有敵人」，「只有人情，沒有恩怨」；但蔡正元講的這人並非前立法院長王金平，出乎意料。

謝典林昨以「感情尚無法繼續與國民黨並肩作戰」為由宣布退選，前立委郭正亮就認為，謝引發的氛圍已在中台灣擴散開了，「除南投議長、標哥、謝典林，據我了解還不止，還沒完呢」，國民黨的地方整合現在還是有很大的問題。

蔡正元昨在政論節目《中天辣晚報》表示，挺不挺你未必是看好能否當選，有時侯更看重的是感情、交情，而侯過去與這些地方派系多半沒交情，困難重重；但如今若想化解跳船潮、止血，蔡正元也提出３位救命大咖，第一個是韓國瑜，第二個人則是盧秀燕，因為兩人與地方交情要好；蔡特別舉例，盧不曾特地南下為一位民代站台，更曾在選舉期間與時任民眾黨新竹市長候選人的高虹安合體，「這就是人情」，高肯定很感謝盧，要是盧尋求幫忙，高「幫不幫？」

蔡正元接著說，第三人是連勝文，因為他在全台沒敵人「只有人情，沒有恩怨」。至於王金平，蔡正元直言，他看到金溥聰是侯競辦執行長就很難再幫了吧，且先前王已在台北為侯請了一桌，邀來許多黨內資深大老，也組後援會，怎可能再去奔走地方協調各派系？「他說他年紀大了啊」。