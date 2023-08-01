中颱卡努持續增強，路徑不斷翻盤，最快今晚到明晨有機會發布海上颱風警報；氣象粉專《觀氣象看天氣》昨整理多國預測，直呼「後期預測路徑大亂鬥」，相當罕見。有網友驚呼，2001年的納莉颱風也是如此，「也是這樣轉來轉去，後來直接穿過台灣」、「會不會是納莉2.0？」

卡努今晨2時中心位在台北東方910公里海面上，7級風平均暴風半徑280公里，往西北方向前進，周四距離台灣最近，周五向東北迴轉，預估今晚到明晨有機會發布海上颱風警報。

氣象粉專《觀氣象看天氣》昨整理各國預測卡努路徑，直呼「卡努颱風讓各國超級電腦為之瘋狂，後期預測路徑大亂鬥。」有先往西再轉東、再轉北的；有先往再轉東、再轉北、再轉西的；還有先往西再轉東、再轉南、再轉北的。

粉專表示，有如此混亂、差異的颱風預測路徑真的少見，可見後期導引氣流不明確，路徑就充滿不確定性。

許多都網友留言笑說「無論哪國預測都跟台灣無關」、「沒有一個路線登陸台灣，其實應該不用緊張」、「可以請它來台灣坐坐嗎？」不過也有網友聯想到納莉颱風，「納莉颱風也是這樣轉來轉去，後來直接穿過台灣」、「這怎麼有點像當初納莉颱風」、「會不會是納莉2.0？」

根據氣象局資料顯示，2001年納莉颱風於9月8日發布第一次海上警報，但納莉卻在琉球附近海面打轉，氣象局在9月10日解除海上警報，納莉在琉球海面停留將近一周，直至14日才開始向台灣移動、穿越台灣，為北部帶來嚴重災情。