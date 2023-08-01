中部一名青年筍農，邀女友人小美前往汽車旅館喝酒聊天，但三杯黃湯下肚後筍農色性大發向女方求歡，小美表示「等明天睡醒再說」，但筍農卻趁她酒醉後脫光衣物性侵，還拿手機拍攝性愛片。事隔一個月，筍農將性愛片傳給小美觀看，小美才知遭到性侵，立刻報警提告。一審筍農遭判3年4月，但筍農上訴，法官認為他犯行惡劣，駁回上訴。

根據判決書，該為筍農於民國111年2月間某日夜間，邀小美前往汽車旅館房間內聊天喝酒。但是小美因不勝酒力睡去，筍農見有機可乘，立刻脫掉小美全身衣物性侵，還用手機錄下整個過程，事隔一個多月後，才將影片傳送給小美，她見影片大怒立刻報警處理後提告。

筍農在一審時坦承犯案，法官認定，謝男為逞私慾對女子性侵，過程還拿手機偷拍，且未與女方和解，依性交罪判他3年4月

筍農不服上訴，辯護人辯稱，他自己年僅36歲，未來前程尚待開展，若判過重刑度，勢必難以回歸社會，反而欠缺警示、教化功效。

辯護人又稱，筍農與女方感情良好，事發前還包8800元紅包給小美，兩人原本也約好隔天早上睡醒要發生性行為，且有誠意與告訴人女方和解，但其從事農業，女方要求1次給付50萬元，但他仍有債務未清償，因此無法達成和解。

二審法官認為，筍農與女方並非情侶，即使當天曾表達想性交，女方說隔日再說，男方卻趁著她睡著意識不清性侵，又拿手機偷拍，不值得同情減刑，認定上訴無理由予以駁回。

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