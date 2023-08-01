芝加哥聯準銀行總裁Austan Goolsbee表示，央行在「降低通膨而未造成衰退」方面，進行的很順利，之後也將關注數據，以評斷9月進一步收緊貨幣是否合適。

周一收盤，道瓊指數漲100.24點或0.28%，報35,559.53點。標普500指數漲6.73點或0.15%，報4,588.96點。那斯達克指數漲29.37點或0.21%，報14,346.02點。費城半導體指數漲9.87點或0.26%，報3,861.63點。

本周將有近30%的標普500指數成分股將公布業績。該指數今年以來上漲近20%。

標普500指數11大類股漲多跌少，受油價上漲激勵，能源股漲2%，表現最佳。受嬌生跌近4%拖累，醫療保健類股下跌0.79%，表現最疲弱。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收漲0.67%。

台股ADR方面，全球晶圓代工龍頭台積電跌1.70%，聯電持平，日月光跌4.40%。

根據Refinitiv截至上周五的數據，標普500指數成分股第二季獲利估年減6.4%。雖然仍是看跌，但與一周前預估的年減7.9%相比較為樂觀一些。

美國交易所成交量為110.9億股，過去20個日全日均量為104.9億股。

紐約證交所上漲與下跌股數比為2.69：1。那斯達克交易所上漲與下跌股數比為1.83：1。

標普500指數成分股有27檔創下52周新高、1檔創新低。那斯達克指數成分股有95檔創52周新高、57檔創新低。